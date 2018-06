Bibi Heinicke (25) ist im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft angekommen! Vor einem Monat ließ die YouTube-Beauty mit ihrem Langzeitfreund Julian Claßen (25) in einem berührenden Clip die Baby-Bombe platzen. Seitdem nimmt der Netz-Star seine Follower mit durch die Zeit als werdende Mami. Die 25-Jährige verrät, dass sie einen Jungen bekommt, präsentiert die erste Kinderausstattung und zeigt vor allem ihren kontinuierlich wachsenden Bauch. Für Bibi geht's jetzt auch langsam in den Endspurt, wie sie in einem süßen Jubiläums-Post verrät!

Auf Instagram strahlt die Influencerin mit absolutem Baby-Glow: Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen und einem Blumenstrauß in der Hand zeigt die Unternehmerin ihren Followern ihre süße Murmel! Mit diesem Pic in Bralette und Leggings feiert Bibi auch einen ganz besonderen Tag: "Heute hat übrigens der siebte Schwangerschaftsmonat begonnen. Es liegen noch so viele spannende und aufregende Wochen vor mir, aber ich kann es jetzt schon nicht mehr abwarten, den Kleinen in meinem Arm zu halten."

Aktuell ist ihr kleines Würmchen schon echt weit entwickelt. Im siebten Monat im Mutterleib haben ungeborene Knirpse bereits Wimpern und können auf Geräusche mit Bewegungen reagieren. Auch ein ordentliches Gewicht dürfte Bibis Spross schon haben: Der Säugling sollte zwischen 900 und 1000 Gramm wiegen.

