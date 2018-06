Britische Musikunterstützung bei der WM in Russland! Nicht nur in Deutschland fiebern bereits alle auf das Fußballereignis des Jahres hin. In wenigen Tagen startet die Weltmeisterschaft in Russland und auf der ganzen Welt können Fußballfans den Auftakt kaum noch erwarten. Bevor aber die Spieler den Rasen stürmen, steht erst noch die spektakuläre Eröffnungsfeier an: Dieses Mal darf Popstar Robbie Williams (44) die Fußballsaison einläuten!

Das gab der Weltfußballverband Fifa jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach tritt der Sänger am kommenden Sonntag vor dem ersten Match zwischen Russland und Saudi-Arabien auf. Neben dem 44-Jährigen heizt auch die russische Sopranistin Aida Garifullina an diesem Tag den Sportbegeisterten ein. Außerdem bei der Eröffnungsfeier mit dabei: Fußball-Legende Ronaldo. Welche Aufgabe er genau übernimmt, ist aber noch nicht klar.

Mit seinem Auftritt bei der WM geht für den fußballverrückten Robbie, wie er selbst sagt, ein Kindheitstraum in Erfüllung. Daher will sich der gebürtige Brite bei seinem Konzert mächtig ins Zeug legen. Den Zuschauern versprach er schon mal eine "unvergessliche Show".

Monika Fellner/Getty Images Aida Garifullina bei den Look Women Of The Year Awards 2015

Anzeige

Bryn Lennon/Getty Images Ronaldo bei den The Best FIFA Football Awards

Anzeige

Lynne Cameron/Getty Images Robbie Williams bei einem Benefiz-Fußballturnier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de