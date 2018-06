Bachelor in Paradise brachte gleich zwei Pärchen hervor: Pamela und Philipp (30) sowie Domenico und Evelyn. Doch wie sieht ihr Beziehungsstatus nach Ende der Dreharbeiten aus? Auf Instagram schwärmte Pam von Muskelmann Philipp und trotzte vielen Zweiflern: "Ich weiß, das klingt total verliebt. Aber was soll ich sagen? Ich bin es auch." Evelyn und Domenico schmieden schon gemeinsame Zukunftspläne, vor allem die Blondine hat genaue Vorstellungen. "Ich möchte Fünflinge. Er ist ja Italiano und dann meine Sommersprossen – das würde süß aussehen", erklärte die 30-Jährige im RTL-Interview. Sowohl Pam und Philipp als auch Domenico und Evelyn sind also noch immer zusammen.



