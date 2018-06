Was für ein romantisches Finale bei Bachelor in Paradise! Sechs Wochen lang hatten sich die Singles Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta angenähert, bevor sie das Paradies schließlich als Paar verließen. Doch kurz vor der letzten Kuppelshow-Sendung wurde gemunkelt, der Sonnyboy sei bereits mit einer anderen Frau liiert: Zur Zeit der Ausstrahlung soll sich der Hottie vermeintlich im Liebesurlaub mit Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis befunden haben. Wie steht es denn nun wirklich um Philipps Gefühle?

Gegenüber RTL beteuerte das Rosenpaar, noch regelmäßig miteinander zu skypen und einen engen Kontakt zu pflegen. "Zwischen Philipp und mir ist definitiv eine Beziehung", versicherte Pam und beschrieb ihr Engagement: "Wir haben versucht, uns nach den Dreharbeiten so oft wie möglich zu sehen. Ich hab alles gegeben. Ich war bei ihm, er bei mir, damit das funktioniert." Und auch der Berliner erklärte, superhappy mit der Nürnbergerin zu sein. "Auch wenn die Sachen auch manchmal anders dargestellt werden", fügte der 30-Jährige hinzu. So war es laut ihm auch nur ein Zufall, dass die ehemalige Topmodel-Kandidatin Gerda am gleichen Ort wie er urlaubte.

Kürzlich mischte außerdem Carina Spack in dem Liebes-Wirrwarr mit: In einer Szene der letzten "Bachelor in Paradise"-Folge stahlen sich die Blondine und der Fitnessfreund nachts zusammen heimlich davon – etwa ein Techtelmechtel abseits der Kameras? "Sie hatte das Bedürfnis einfach mal zu quatschen, ohne das da etwas reininterpretiert wird", beurteilte der Influencer die Situation im Nachhinein. Was meint ihr: Mit wem ist Philipp nun wirklich zusammen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Bekanntheit

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

MG RTL D Philipp Stehler und Carina Spack im Finale von "Bachelor in Paradise"

