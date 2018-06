Große Verwirrung um eines der Bauer sucht Frau-Paare! Im vergangenen Jahr führte Moderatorin Inka Bause (49) in der Kuppel-Show die Kandidaten Reinhold und Sigrid erfolgreich zusammen. Die beiden zählten zu den Teilnehmern, die nicht nur die Herzen der Zuschauer höherschlagen ließen, sondern auch ihre eigenen: Nach ersten schüchternen Annäherungsversuchen standen sie zu ihrer Liebe, verlobten sich zuletzt sogar. Doch nun scheint ihr Liebesglück der Vergangenheit anzugehören, denn neue Netz-Beiträge schüren Trennungs-Gerüchte.

So postete Reinhold Ende Mai einen Facebook-Status, den zahlreiche User kommentierten. Auch der Hobbybauer mischte sich schließlich in die Online-Diskussion ein und schrieb über Sigrid: "Sind nicht mehr zusammen, wenn wir es je waren" – ein eindeutiges Trennungs-Signal, wenn da nicht sein erst kürzlich geändertes Profilbild wäre. Darauf ist der 59-Jährige wiederum ganz innig, Arm in Arm, mit Melkerin Sigrid zu sehen. Stunden später tauschte Reinhold allerdings ebendieses Foto gegen einen Schnappschuss ohne seinen Schatz aus – ja, was denn nun?

Sollten die beiden wirklich getrennt sein, wäre es für viele Fans der Show sicher eine herbe Enttäuschung. Immerhin galten der Hundefreund und seine Liebste als eines der Traumpaare der vergangenen Staffel. "Viele Frauen, die mit der Kutsche abgeholt wurden, waren nach drei Tagen wieder verschwunden. Aber Sigrid hatte einen Blick in das schüchterne Herz von Reinhold geworfen. Sie ist überhaupt nicht oberflächlich", schrieb beispielsweise ein User unter den Promiflash-Artikel, der die Verlobung des Paars bekannt gegeben hatte. Glaubt ihr, bei den beiden ist wirklich Schluss? Stimmt in unserer Umfrage ab.

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Sigrid und Reinhold

MG RTL D Bauer Reinhold und Sigrid bei "Bauer sucht Frau" 2017

MG RTL D / André Kowalski Bauer Reinhold und seine Sigrid bei "Bauer sucht Frau"

