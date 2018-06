Muss Liebe schön sein! Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki verliebten sich in der RTL-Kuppel-Show Bachelor in Paradise ineinander. Jetzt veröffentlichte die schöne Blondine via Instagram-Storys mehrere niedliche Videos, die das auch deutlich zeigen. Die beiden schmusen, turteln und Domenico gibt zu: "Wir hatten eine wunderschöne Zeit gemeinsam." Das Traumpaar war während der Heimreise am Flughafen und im Flugzeug unzertrennlich.



