Bei Joey King (18) läuft es einfach rund. Die gerade mal 18-Jährige kann trotz ihres zarten Alters schon beträchtliche Erfolge im Filmgeschäft vorweisen. So war sie unter anderem schon an der Seite von Christian Bale (44) und Anne Hathaway (35) im Batman-Blockbuster "The Dark Knight Rises" oder im Roland Emmerich (62)-Epos "Independence Day: Wiederkehr" zu sehen. Auch mit ihrer aktuellen Netflix-Komödie "The Kissing Booth" landete Joey einen Hit – und zwar beruflich und privat!

In der Romatik-Komödie spielt sie Elle Evans, die sich trotz eines Paktes mit ihrem besten Freund in dessen großen Bruder verliebt. Der wiederum wird gespielt von Jacob Elordi (20). Und der ist nicht nur im Film Joeys große Liebe – auch privat sind die beiden unzertrennlich. Wie glücklich die zwei sind, betont die Schauspielerin nur allzu gerne auf ihrem Instagram-Kanal. Anlässlich seines 20. Geburtstages ließ sie ihm diese süße Nachricht zukommen: "Herzlichen Glückwunsch an diesen liebenswerten Australier, der nicht nur mein Boyfriend, sondern mein verdammt noch mal bester Freund ist!"

Wie Joey erst kürzlich im Interview mit dem Magazin Bello ausplauderte, sei das auch der Grundstein ihrer nun glücklichen Beziehung gewesen. Denn Liebe auf den ersten Blick war es bei den Turteltauben offensichtlich nicht: "Na ja, ich dachte, er ist süß, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber es begann als Freundschaft."

Instagram / jacobelordi Joey King und Jacob Elordi

Randy Shropshire/Getty Images for City Year Los Angeles Joey King und Jacob Elordi beim City Year Los Angeles' Spring Break

Instagram / joeyking Joey King und Jacob Elordi

