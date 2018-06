Thomas Hayos Exit stimmt Heidi Klum (45) wehmütig! Der Creative Director machte am Freitag öffentlich: Er wird sich nach acht Jahren aus der Germany's next Topmodel-Jury zurückziehen! Der rockige Sympathieträger will sich in Zukunft mehr auf sein Leben und seine Karriere in New York konzentrieren. Seine Entscheidung, die ihm sicher nicht leicht gefallen ist, stimmt nicht nur seine zahlreichen Fans traurig – auch Modelmama Heidi wird ihren einstigen Jurykollegen sehr vermissen!

Auf Instagram widmet die 45-Jährige ihrem langjährigen guten Freund nun liebevolle Worte: "Ich möchte mich bei dir für die letzten acht Jahre bedanken. Die gemeinsame Zeit und die zahlreichen Erlebnisse am Set von 'Germany's next Topmodel' werde ich niemals vergessen. Deine Fans und die Kandidatinnen werden dich vermissen, aber mir wirst du am meisten fehlen." Die Blondine kündigt in ihrem Statement auch an, dass Thomas' Ausstieg sie jetzt zum Umdenken angeregt hätte – sie werde bald an einem neuen Konzept für die beliebte Modelshow feilen. Ob die Freundin von Tom Kaulitz (28) wohl auch schon einen Juryersatz für Thomas im Hinterkopf hat?

Hierzu würden sich zum Beispiel einige ehemalige GNTM-Juroren anbieten – heißester Kandidat für den Posten ist aber wahrscheinlich Wolfgang Joop (73). Der Designer begeisterte 2014 und 2015 nicht nur stets die Kandidatinnen mit seinem Wesen und seinem Gespür für Mode – er ist auch noch nach wie vor Fan der Sendung und hatte dieses Jahr sogar einen Auftritt als Gastjuror.

Florian Ebener/Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsyk im GNTM-Finale 2018

Antony Jones/GettyImages GNTM-Juroren Heidi Klum und Thomas Hayo

Anreas Rentz/ Getty Images Wolfgang Joop, Designer und ehemaliger Juror bei "Germany's next Topmodel"

