Nach 13 gemeinsamen Jahren gaben Lilly (41) und Boris Becker (50) Ende Mai ihre Trennung bekannt. Seit der Schock-News ist es still geworden um die Tennis-Legende. Nun hatte der Wimbledon-Sieger seinen ersten öffentlichen Deutschlandauftritt nach dem Ehe-Aus. Obwohl der Leimener aktuell eine schwierige Zeit durchmacht, kann er auf seinen Sohn Elias (18) bauen. Nun offenbarte Boris, wie stolz er auf ihre enge Bindung ist.

Vor wenigen Tagen machte sein zweitältester Sprössling seinen Schulabschluss in Miami. Leider konnte sein Vater aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Das holten die beiden am Dienstag nach. Boris sprach vor 350 Gästen bei einer Gesundheitskonferenz der Zeit in Hamburg in hohen Tönen über den 18-Jährigen und lobte ihre innige Bindung: "Ich kann seine Fragen beantworten, er hört mir noch zu." Papa Boris bleibt nicht verborgen, wie sich der einstige süße Wuschelkopf gemausert hat: "Er wird langsam zum Mann." Auf Sohn Noah Becker (24) kann die Tennis-Ikone ebenfalls zählen: "Mein 24-Jähriger ist ein paar Schritte weiter, aber auch er sucht meine Nähe und das Gespräch mit mir. Das gefällt mir und ist eine Befriedigung für mich."

Auch zu seiner unehelichen Tochter Anna Ermakova (18) hat der Ex-Tennis-Profi oft Kontakt, wie er erklärte. Erst im März 2018 plauderte der rote Lockenkopf in einem Interview über Persönliches. Besonders betonte das junge Model seine glückliche Kindheit. Boris hatte seine damalige Ehefrau Barbara Becker (51) mit dem Model Angela Ermakova betrogen. Das Ergebnis der sogenannten Besenkammer-Affäre war Anna.

Instagram / barbarab3cker Barbara Becker, Elias Becker und Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Noah, Elias und Barbara Becker

AEDT/WENN Anna Ermakova beim Raffaelo Summer Day in Berlin

