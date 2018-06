Im vergangenen Jahr hat sich Sophia Wollersheim (30) für einen risikoreichen Beauty-Eingriff unter das Messer gelegt. Um sich den Traum einer megaschmalen Silhouette zu erfüllen, entfernte ein Schönheitschirurg zwei Rippen bei der Ex-Frau von Bert Wollersheim (67). Seitdem präsentiert die selbstbewusste Powerfrau die XXS-Taille ihren Followern in den sozialen Netzwerken. Nun zeigte sich das Reality-Sternchen bei der Morgengymnastik am Pool in Beverly Hills.

Auf Instagram lud die Blondine einen gewagten Schnappschuss im knappen Badeanzug hoch. Dazu schrieb Sophia: "Was für ein wunderschöner Morgen." Mit dem sexy Pool-Pic traf das TV-Sternchen genau den Geschmack seiner Social-Media-Fans. Sophias Follower waren vollen Lobes und schwärmten im Kommentarbereich von ihrem Body. "Wow, was für einen Body du hast. Großartige Form", schrieb ein User. "Hübsch", so das knappe Urteil eines anderen Users.

Mehr als 3.000 Herzen erhielt die ehemalige Dschungelcamp-Prinzessin für ihren Bildbeitrag. Nur eine einzige kritische Stimme war im Kommentarbereich zu finden: "Oh Sophia, was hast du nur gemacht? Du warst ein Traum von einer Frau und jetzt gefällst du nur noch diesen kranken Typen", heißt es dort.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim

Facebook / Sophia Wollersheim Sophia Wollersheim

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim

