Denise Kappès erwartet momentan ihr erstes Kind – einen Jungen. Eigentlich sollte sich die Ex-Bachelor-Kandidatin aktuell nur auf ihre Schwangerschaft konzentrieren – doch die werdende Mama hat in ihrem Privatleben Stress: Nach 13 Wochen Ehe ist sie nicht mehr mit ihrem Mann Pascal, dem Vater ihres ungeborenen Kindes, zusammen. Die Trennung ändert aber an einer wichtigen Sache überhaupt nichts: "Ich freue mich auf meinen Sohn. Uns geht es gut. Alles andere ist nebensächlich”, erklärt sie im Promiflash-Interview.



