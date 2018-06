So eindrucksvoll ist Nadine Zuckers (33) Body-Transformation! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat in den letzten Jahren ihr Gewicht halbiert: Die Kilo-Spitze erreite die TV-Bekanntheit bei 158 Kilo. Die Mama eines kleinen Jungen speckte mit gesunder Ernährung und Sport ab – doch die Erinnerung an ihre damalige Figur möchte die Neon-Haarfarben-Liebhaberin deshalb nicht aus ihrem Leben verbannen. Darum teilt Nadine jetzt auch ein Bild aus ihren schwereren Zeiten!

"Da hat meine Schwester doch tatsächlich noch Bilder aus meiner alten, dicken Zeit gefunden", schreibt sie unter ein Instagram-Foto. Darauf sieht man die 33-Jährige, damals noch korpulenter und mit blonder Mähne, unglücklich dreinblickend auf einem Bett liegen. Heute ist Nadine eine völlig andere Frau: Sie hat nicht nur abgenommen, sondern wirkt auch viel fröhlicher und energetischer. Auch ihre Fans sind überwältigt von ihrer Verwandlung – sie sehen Nadine als absolutes Vorbild. Ein Follower schwärmt unter ihrem Pic: "Du machst mir so viel Mut!"

Besonders ihre Ernährungsumstellung hat Nadine zu dem Abnehmerfolg verholfen. Früher futterte sie unter anderem zehn belegte Brötchen zum Frühstück, gefolgt von drei Pizzen zu Mittag, wie sie Bild verriet. Heute setzt die Sympathieträgerin vor allem auf buntes Gemüse und frisch gepresste Säfte.

