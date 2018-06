So wird im Hause Kardashian Geburtstag gefeiert! Am 15. Juni wurde die älteste Tochter von Selfie-Queen Kim Kardashian (37) und Rapper Kanye West (41) stolze fünf Jahre alt. Bereits vor zwei Wochen durfte sich North West zu diesem besonderen Anlass über eine niedliche Einhornparty freuen. Doch das war noch nicht alles: Auch an ihrem Geburtstag selbst wurde natürlich noch einmal kräftig gefeiert – mit zwei gigantischen Torten!

In ihrer Instagram-Story teilte Mama Kim nun süße Momente von der Party ihrer kleinen Tochter. Passend zum Einhorn-Motto der ersten Sause wurde ihre Älteste auch bei ihrer zweiten Party mit einem kunterbunten Rainbow-Cake überrascht. Eine Füllung aus Schokolinsen, eine leuchtende Wunderkerze und ein süßer Schriftzug mit Norths (5) Namen rundeten die Zuckerbombe ab. Neben diesem Desserttraum erwartete die frischgebackene Fünfjährige aber noch eine weitere Torte – und zwar in Form eines Cheeseburgers!

Nach der großen, glamourösen Feier vor zwei Wochen, wurde Norths zweite Fete offenbar eher klein gehalten: Den gestrigen Tag verbrachte nur noch der engste Familienkreis mit dem Geburtstagskind in einem amerikanischen Diner. Wie findet ihr die Megatorten? Stimmt ab!

Instagram / tracyromulus North West, Ryan Romulus und Penelope Disick (v.l.)

Anzeige

Rich Fury/Forum Photos/Getty Images Kim Kardashian und North West bei einem Ariana-Grande-Konzert

Anzeige

North West Kardashian / Facebook North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de