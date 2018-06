Alles Gute zum Geburtstag, North West (5)! Die älteste Tochter von Kim Kardashian (37) und Kanye West (41) feierte am 15. Juni ihren fünften Geburtstag. Mit ihren niedlichen Grimassen und verfrühten Starallüren sorgte Nori in den vergangenen Jahren für jede Menge Lacher und amüsierte Schmunzler – doch welche Momente bleiben besonders in Erinnerung? Hier sind die süßesten Aufnahmen und Aktionen der kardashianschen Geburtstags-Prinzessin!

1. Das allererste richtige Bild

Wie ein kleiner Burrito in eine Decke gewickelt blickte North nur kurz nach ihrer Geburt zum ersten Mal in die Kamera ihrer Mama. Auf Instagram veröffentlichte Kim den süßen Schnappschuss ihrer Kleinen – und sorgte damit für eine Welle der Euphorie und Verzückung unter ihren Fans.

2. Ihre Grumpy-Phase

Bereits auf den ersten Folgefotos war besonders ein Gesichtsausdruck von Nori markant: Mit einer ihrem ernsten Papa gleichenden düsteren Miene schaute der TV-Nachwuchs stets etwas böse aus. So auch bei der Hochzeit ihrer Eltern: Zuckersüß aber mit irritiertem Blick war der Anblick der damals Einjährigen einmalig.

5. Ihr Leben als große Schwester

Ob als Beschützerin von Bruder Saint West (2) oder Bodyguard von Baby-Schwester Chicago West: Die gemeinsamen Auftritte der Dreierbande sind unschlagbar. Obwohl North laut Kim ordentlich eifersüchtig auf ihre Geschwister sein soll, schmuste und herzte sie die beiden auf Fotos und Videos superniedlich und bewies immer wieder ihre Qualitäten als Big Sister.

3. Ihr erster Fashion Week-Besuch neben Anna Wintour (68)

Während es für die meisten Mädchen ein lang ersehnter Traum bleibt, einmal in der ersten Reihe einer Laufstegdarbietung zu sitzen, durfte North schon mit knapp anderthalb Jahren zum ersten Mal in die Front Row – und saß dabei neben Vogue-Chefin Anna Wintour höchstpersönlich! Trotzdem blieb ihr Ausdruck nörgelig.

4. Ihr "Keine Fotos"-Diva-Moment

Das wohl beliebteste Video von Nori ist der erste echte Starallüren-Auftritt: Mit einer Felljacke bedeckt lag sie auf einem Sessel, während ihre Tante Kendall Jenner (22) sie gefilmt hatte. "Keine Fotos!", rief der Lockenkopf sauer – bei ihrer Familie löste sie damit allerdings nur Lachen aus.

