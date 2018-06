Wow – was für ein Look?! Erst kürzlich begeisterte Daniela Katzenberger (31) in ihrer Instagram-Story als echter Lookalike der "Starlight Express"-Figur Pearl. Mit pinker Wallemähne und endlos langen Glitzerwimpern sah die Katze wie ein waschechtes Showgirl aus. Im Promiflash-Interview verrät Dani jetzt, wie es zum farbenfrohen Make-over kam: "Ich habe die Einladung von 'Starlight Express' bekommen zur Premiere und dachte mir, okay, also wenn ich schon mal hier bin und wenn ich da die Verantwortlichen sehe und auch kennenlernen darf, dann werde ich glatt mal die Chance ergreifen und fragen, ob ich mal die Pearl sein darf." Und damit erfüllte sich die 31-Jährige einen echten Kindheitstraum, denn sie sei schon immer ein Fan des Musicals gewesen, wie sie im Interview erzählt.



