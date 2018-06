Ist der Frieden zwischen Pascal und Denise Kappès jetzt vorbei? Das Paar trennte sich Anfang Juni nach nur 13 Wochen Ehe. Trotzdem müssen die beiden Reality-Stars weiter miteinander auskommen – schließlich erwarten sie im Oktober ihr erstes gemeinsames Kind. Aus diesem Grund nahm Denise ihren Ex vor ihren Followern bisher immer in Schutz und betonte, dass sie tolle Eltern werden würden. Nun scheint die frühere Bachelor-Kandidatin ihre Meinung aber geändert zu haben: Sie kann und will ihren Noch-Ehemann nicht mehr verteidigen!

Die 27-Jährige musste vor Kurzem wegen vorzeitiger Wehen ins Krankenhaus. Dass die Mutter seines Kindes in der Klinik liegt, schien Pascal allerdings nicht zu berühren: Er war nicht an Denises Seite, sondern zeigte sich via Social Media mit Kumpels und beim Feiern. Die Bald-Mama erreichten daraufhin zahlreiche entrüstete Nachrichten ihrer Follower, die ihre Wut über den Ex-Köln 50667-Star zum Ausdruck brachten. Nun ging die Berlinerin in ihrer Instagram-Story auf die Reaktionen ihrer Fans ein: "Ich habe Pascal bisher wirklich in Schutz genommen. Aber ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann jetzt auch keine Worte mehr dafür finden, wie ich sein Verhalten rechtfertigen soll." Zudem betonte sie, dass er seine Chance gehabt und verpasst habe. Ihr Baby werde aber eine tolle Mama bekommen, so Denise.

Ein Update zu ihrem aktuellen Gesundheitsstatus gab Denise ihren Fans auch gleich noch. Das Wichtigste: Sie ist wieder zu Hause! "Dem kleinen Schatz und mir geht es besser. Wir durften erst mal nach Hause und sollen noch liegen. Die Wehen sind jetzt vorbei und der Kleine hat mir versprochen, noch zu warten", ließ sie ihre Anhänger wissen.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im Krankenhaus, Juni 2018

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Instagram-Story

AEDT/Wenn.com Denise Kappès beim "Travel the world mit TK Maxx"-Event in Berlin

