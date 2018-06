Thomas Hayo wird den Fans fehlen! Nacht acht Jahren in der Jury von Germany's next Topmodel kündigte der Creative Director nun völlig überraschend seinen Ausstieg an: Via Social Media erklärte er, dass ihn die Show etwas zu viel Zeit kosten würde und er sich ab sofort anderen Projekten widmen möchte. Über diese Entscheidung ist allerdings nicht jeder glücklich: Die Promiflash-Leser haben entschieden, dass sie Thomas in der Jury sehr vermissen werden!

Die Abstimmung darüber, ob die Fans von seinem Exit überrascht waren und ihn vermissen werden oder nicht, fiel eindeutig aus: Von insgesamt 5.588 Stimmen (Stand 17.06.2018) sprachen sich 64,8 Prozent (3.623 Stimmen) dafür aus, dass Thomas ihnen fehlen werde! Die meisten Promiflash-Leser wundere sein Ausstieg. Die restlichen 35,2 Prozent (1.965 Stimmen) hatten schon zuvor die Vermutung, dass der rockige Juror unruhig wirkte und GNTM verlassen würde.

Wer Thomas in der kommenden Staffel ersetzen soll und zukünftig an der Seite von Heidi (45) und Michael (51) nach dem schönsten Mädchen Deutschlands Ausschau halten wird, ist noch nicht bekannt – eventuell kommt ein ehemaliges Jury-Mitglied oder sogar ein ganz neues Gesicht für den Posten infrage.

