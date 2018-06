Brasilien bekommt heiße Unterstützung! Die südamerikanische Fußballmannschaft kickt gerade ihr erstes WM-Auftaktspiel gegen die Schweiz. Neben zahlreichen Fans, die ihre Jungs live im Stadion anfeuern, dürfen sich die Fußball-Boys auch auf Mega-Support von ihren Supermodels freuen! Denn sowohl Adriana Lima (37), Alessandra Ambrosio (37) als auch Izabel Goulart (33) drücken ihren WM-Helden die Daumen – und das in extrem aufreizenden Fußballtrikots und mit viel nackter Haut!

Die brasilianische Schönheit Alessandra Ambrosio verschlägt mit ihrem WM-Posting wohl allen die Sprache: Auf dem Shooting-Bild auf Instagram trägt die brünette Beauty ein rotes Mannschaftstrikot, welches sie frech nach oben gekrempelt hat. DER Hingucker dabei? Alessandra hat darunter keinen BH an und zeigt ihren Fans somit sexy Underboobs! Auch ihre hotten Shorts sorgen für einen Wow-Moment – den heimst auch Adriana Lima ein. Das Victoria's Secret-Gesicht feiert mit seinen Freundinnen ein Public Viewing, wie die 37-Jährige ebenfalls auf ihrem Social-Media-Profil postet. Während Adriana obenrum ein Oberteil in ihren Landesfarben rockt, setzt die Schönheit untenrum auf wenig Stoff: Sie präsentiert ihr knackiges Hinterteil in engen schwarzen Hotpants.

Auch die Spielerfrau eines deutschen WM-Stars, nämlich von Kevin Trapp (27), supportet Brasilien: Izabel Goulart. Die Laufsteg-Queen wurde in São Paulo geboren und unterstützt daher auch – zumindest in diesem Spiel – ihr Heimatland. Auf Instagram zeigt sich die Sympathieträgerin freudig strahlend mit einer Brasilien-Flagge vor dem Fernseher. Auch ihr Outfit lässt einem den Atem verschlagen: Izabel zeigt in mega kurzer Hose ihre endlos langen Beine und auch ihr heißer Sixpack blitzt unter ihrem Shirt hervor.

Splash News Alessandra Ambrosio bei den Filmfestspielen in Cannes

Instagram / adrianalima Adriana Lima mit ihren Freundinnen beim ersten WM-Spiel von Brasilien 2018

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart, brasilianisches Model

