Ist die Ehe von Bill Cosby (80) jetzt doch am Ende? Seit Jahren zehren heftige Anschuldigungen an dem Schauspieler, unter denen auch seine Beziehung zu Ehefrau Camille zu leiden schien. Die ehemalige Basketballerin Andrea Constand wirft dem Hollywoodstar vor, sie im Jahr 2004 sexuell missbraucht zu haben. Es folgte ein viel beachteter Prozess gegen die TV-Legende, der vor einigen Wochen sein Ende fand: Eine Jury sprach den 80-Jährigen schuldig. Trotz der Verurteilung hielt seine Frau Camille weiter zu ihm – bis jetzt! Die 74-Jährige soll mittlerweile aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein!

Das US-amerikanische Magazin Radar Online will Bills Anwesen in den vergangenen Tagen ununterbrochen beobachtet und somit Camilles Umzug hautnah miterlebt haben. Demnach hätte sie gemeinsam mit ihren Kids, dem hauseigenen Koch und zahlreichen Chauffeuren das Haus in Massachusetts verlassen. In einem Bericht des Magazins People widersprach Bills Management jedoch. "Diese Behauptungen sind komplett falsch. Herr und Frau Cosby werden sich nicht scheiden lassen und sie befinden sich auch noch zusammen in ihrem Zuhause", erklärt Bills Pressesprecher Andrew Wyatt.

Demnach stehe die Familie nach wie vor zu ihrem berühmten Vater: "Es gibt weder in der Ehe Probleme noch mit den Kindern. Immerhin reden wir hier von erwachsenen Frauen zwischen 40 und 50 Jahren – sie sind keine Kids mehr. Und rennen auch nicht einfach von ihrem Vater weg", so der Manager weiter. Bill und Camille bekamen im Laufe ihrer Ehe fünf Kinder: Sie verloren jedoch sowohl ihren Sohn Ennis im Alter von 27 Jahren sowie ihre Tochter Ensa im Alter von 44 Jahren.

Jessica Griffin-Pool/Getty Images Bill und Camille Cosby im Montgomery County Courthouse in Norristown, Pennsylvania

Anzeige

Ricky Fitchett / ZUMA Press / Splash News Bill und Camille Cosby vor Gericht in Norristown

Anzeige

Bryan Bedder/Getty Images Bill und Camille Cosby im Apollo Theater in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de