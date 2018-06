Großes Liebesglück auch nach dem Paradies! Bei Bachelor in Paradise galten Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco als das absolute Traumpaar. Bei der letzten Nacht der Rosen entschieden sich beide füreinander und verließen die Show als Pärchen. Zurück in Deutschland sind die Schmetterlinge im Bauch aber noch längst nicht verflogen. Ganz im Gegenteil! Die beiden frisch Verliebten sind sogar so sehr in Turtel-Laune, dass sie einfach eine spontane Tanz-Session starten – mitten in der Fußgängerzone!



