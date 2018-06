Läuten bei Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco etwa bald die Hochzeitsglocken? Die Turteltauben lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen – und galten bei vielen Zuschauern bereits von Anfang an als das absolute Traumpaar. Zurück in Deutschland sind die TV-Stars noch immer unzertrennlich. Aber wollen die beiden jetzt tatsächlich schon ernst machen? Im Netz zeigen sie sich nun beim gemeinsamen Brautkleid-Shopping!



