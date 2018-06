Fünffaches Babyglück bei James Van der Beek (41) und seiner Familie! Der Dawson's Creek-Hottie und seine Frau Kimberly waren in den letzten Jahren ganz schön fleißig. Ihre Kids Olivia (7), Joshua (5), Annabel Leah (4) und Emilia (1) sind ihr ganzer Stolz. Via Social Media verkündete der attraktive Blondschopf nun ganz besonders erfreuliche Neuigkeiten: Baby Nummer fünf erblickte am Freitag das Licht der Welt.

Echte Vaterfreuden passend zum Vatertag! Auf Instagram veröffentlichte der frischgebackene Fünffachpapa nun ein putziges Pic, das die komplette Bilderbuchfamilie zeigt. Liebevoll begrüßen seine Liebste und die Sprösslinge das neue Mitglied im Hause Van Der Beek. Nur James selbst fehlt, denn er hat den wundervollen Moment hinter der Linse festgehalten. "Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass wir am Freitagmorgen, rechtzeitig zum Vatertag, ein brandneues Baby willkommen heißen durften", lauteten seine stolzen Zeilen. Auch in seiner Story teilte der Schauspieler einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem schließlich er selbst das kleine Baby-Girl in den Armen hält.

Abschließend verriet der 41-Jährige seinen Fans auch noch den Namen des Knirpses und richtete ein paar rührende Worte an seinen Schatz. "Kimberly, du bist einfach eine Göttin. Ich habe so viel Ehrfurcht davor, wie sehr ich in dich verliebt bin. Unser neues Baby heißt Gwendolyn", schrieb er.

Instagram / vanderjames James Van Der Beeks Frau Kimberly und seine fünf Kids

Randy Shropshire/Getty Images James Van der Beek bei den EMA Awards 2016

Instagram / vanderjames Kimberly Van Der Beek und ihre Tochter Gwendolyn

