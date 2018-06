Alles Liebe zum Vatertag! In Ländern wie Großbritannien und den Vereinigten Staaten haben die Papas am 15. Juni ihren großen Tag. Ex-Fußballer David Beckham (43) ist der Papa von gleich vier Sprösslingen: Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und Harper Seven (6). Das bedeutet für den Bartträger, dass er sich nicht nur über jede Menge Geschenke an seinem Ehrentag freuen darf – sondern auch über zahlreiche liebevolle Social-Media-Beiträge im Netz!

Seine Söhne Cruz und Romeo veröffentlichten als Liebesbeweis auf ihren Instagram-Accounts Bilder von sich und ihrem Dad. Darüber hinaus ließen sie ihn wissen, dass er der beste Papa der Welt sei und wie sehr sie ihn lieben. Diesen Glückwünschen schloss sich auch sein ältester Nachwuchs Brooklyn an und bebilderte seinen Post mit einem Foto von seinen Eltern. Davids Ehefrau Victoria (44) ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihrem Gatten und dem Vater ihrer Kinder eine süße Nachricht auf der Fotoplattform zu widmen: "Ich glaube, sie lieben ihn. Wirklich der beste Daddy."

Aber auch erwachsene Promis gratulierten ihren Papas zum Vatertag – so zum Beispiel auch Hollywood-Star Hugh Jackman (49). Er teilte einen Schnappschuss von sich und seinem Dad und schrieb dazu: "Wer hat mir beigebracht, immer weiter zu wachsen und zu lernen, hart zu arbeiten und zu erkennen, dass Vorbereitung das Fundament für den Erfolg ist? Ich liebe dich, Papa."

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Fußballer

Instagram / cruzbeckham Cruz und David Beckham

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman mit seinem Vater

