Hat sie keinen Kontakt zu zwei ihrer fünf Kinder? Wie Katie Price (40) selbst erklärte, wohnen Princess Tiaamii und Junior Savva Andre (13) seit einiger Zeit bei ihrem Vater, dem Sänger Peter Andre (45). Angeblich eine gemeinsame Entscheidung des ehemaligen Paars, damit die Kinder so wenig wie möglich von der Trennung von Katie und ihrem Noch-Ehemann Kieran Hayler (31) mitbekommen. Doch jetzt wurden Gerüchte laut, Peter verbiete seiner Ex den Umgang mit den Kids. Was an den Gerüchten dran ist, könnte Katies Social-Media-Verhalten verraten!

Vor wenigen Tagen feierte Junior seinen 13. Geburtstag. Die Social-Media-Queen feierte den Ehrentag ihres Sohnemanns im vergangenen Jahr mit einem süßen Geschwisterfoto und der Bildunterschrift: "Meinem wunderschönen Sohn Junior, der heute zwölf Jahre alt wird, einen herzlichen Glückwunsch!" Doch in diesem Jahr schwieg Katie. Ein Insider erzählte der britischen Sun: "Sie weiß nicht, wann die beiden wieder nach Hause kommen. Sie vermisst die Kinder sehr." Schmerzt sie der Gedanke an Junior und Princess etwa zu sehr, um einen Instagram-Post zu verfassen?

"Es ist momentan sehr hart für sie", fuhr die anonyme Quelle fort. "Sie liebt es, ihre ganze Familie um sich zu haben. Entsprechend schwer ist es für sie, nicht zu wissen, wann sie wieder mit Princess und Junior zusammen sein wird." Sollten die Gerüchte tatsächlich wahr sein, findet Katie hoffentlich Trost in der Zeit, die sie mit ihren übrigen drei Kindern Harvey (16), Bunny (3) und Jett verbringen kann. Aber glaubt ihr, dass sie Junior und Princess wirklich nicht sehen darf? Stimmt ab!

Gareth Cattermole/Getty Images Peter Andre und Katie Price im The Soho Hotel in London, 2009

Jeff Spicer/Getty Images Katie Price und Kieran Hayler in London 2016

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihrem Ehemann Kieran Hayler und ihren fünf Kindern

