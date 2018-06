Großer Jubel für Millie Bobby Brown (14) – und das nicht nur für ihr Schauspieltalent! Bei den MTV Movie Awards erhielt die junge Britin einen Preis für ihre Rolle im Netflix-Serienhit Stranger Things. In ihrer Dankesrede wandte sie sich nicht nur an ihre Crew, sondern nutzte die Chance auch, ein ihr wichtiges Anliegen publik zu machen: Millie sprach sich gegen Mobbing aus – nur wenige Tage, nachdem sie mit einer Welle fieser Tweets im Netz gedemütigt worden war.

Wegen eines Kniescheiben-Bruchs konnte die Eleven-Darstellerin nicht zur Preisverleihung nach Kalifornien reisen. Stattdessen sendete sie eine Videobotschaft mit wichtiger Message. Sie wisse, das viele junge Leute zusehen würden, setzte die 14-Jährige ihre Ansprache nach den Danksagungen fort. "Aber auch an die Erwachsenen, die diese kleine Erinnerung gebrauchen können, an das, was mir einst beigebracht wurde: Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sagt man es einfach nicht", machte Millie mit Nachdruck klar.

Mit diesen Worten spielte die Teen-Influencerin auf einige üble Twitter-Postings an, die sie vor wenigen Tagen dazu bewegt hatten, ihr Konto auf der Microblogging-Plattform zu löschen. "Es sollte auf dieser Welt keinen Platz für Mobbing geben und ich werde es nicht tolerieren, und das sollte auch keiner von euch", schloss Millie ihr Statement und lud ihre Fans sogar noch ein, sie auf Instagram anzuschreiben, um sich Support abzuholen.

Astrid Stawiarz/Getty Images for SiriusXM Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Jean Baptiste Lacroix/Getty Images Schauspielerin Millie Bobby Brown bei den MTV Movie Awards 2017

Frazer Harrison/Getty Images Millie Bobby Brown bei der Premiere der zweiten Staffel von "Stranger Things"

