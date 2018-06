So langsam kommen bei Bibi Heinicke (25) die größeren Schwangerschafts-Wehwehchen zutage! Die YouTube-Beauty ist gerade in der 25. Woche. In der wächst nicht nur ihre Kugel munter weiter, Bibi plagt auch das eine oder andere Zipperlein, wie sie in einem neuen YouTube-Video verriet. Sowohl der Rücken als auch die Füße bereiten Bianca an manchen Tagen mächtig Probleme: "Ich habe die letzte Zeit immer mal wieder Rückenschmerzen. Und meine Füße fangen dann auch an, manchmal ein bisschen weh zu tun", beklagte sich die Netz-Blondine. Für ihren kleinen Babyboy nimmt die Influencerin diese Beschwerden aber sicher liebend gerne in Kauf.



