Die Tochter von Jay-Z (48) und Beyoncé (36) hat einfach Musik im Blut. Spätestens seit ihrem Rap-Debüt auf Papas Album "4:44" im vergangenen Jahr dürfte allen klar sein: Blue Ivy (6) hat das Talent ihrer Eltern mit in die Wiege gelegt bekommen. Doch nicht nur am Mic stellt die Sechsjährige ihr Können unter Beweis: Auch mit ihren Tanz-Skills kann die kleine Carter durchaus überzeugen!

Bey und Jay stehen zurzeit für ihre "On The Run II"-Tour gemeinsam auf der Bühne. Bei einem bis auf den Platz besetzten Gig im London Stadium am vergangenen Freitag war auch Blue Ivy dabei – und stahl dem Power-Couple die Show, wie TMZ berichtete. Ganz nebenbei wurde die Kleine zum eigentlichen Haupt-Act des Konzertes. Während Jigga seine Hits performte, war Blue so aus dem Häuschen, dass sie es nicht mehr still in der ersten Reihe aushielt. Sichtlich angetan von dem, was auf der Bühne passierte, imitierte sie die Dance-Moves ihres Papas bis ins kleinste Detail.

Ob die Kleine mit ihrer Tanzeinlage um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern gebuhlt hat? Die Umstellung vom Einzelkind zur großen Schwester soll Blue nicht so leicht gefallen sein. Mit der Geburt ihrer Geschwister, den Zwillingen Rumi und Sir, im Sommer 2017 musste sie ihre Eltern gleich doppelt teilen.

Ivan Nikolov / WENN Blue Ivy Carter bei den MTV Video Music Awards 2016

Splash News Beyoncé und Jay-Z bei ihrer "On the Run II"-Tour

Splash News Beyoncé und Jay-Z bei der "On the Run II"-Tour 2018

