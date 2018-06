Ein ganzes Jahrzehnt, bevor Reality-Star Kim Kardashian (37) selbst Mutter wurde, musste sie den Verlust eines Elternteils verkraften. Mit gerade mal 23 Jahren verlor sie ihren Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) durch die Folgen einer Krebserkrankung. Mittlerweile liegt der Tod des Staranwalts 15 Jahre zurück, doch noch immer vermissen Kim und ihre Geschwister Kourtney (39), Khloe (33) und Rob (31) ihren Daddy wohl sehr. Pünktlich zum Vatertag ehrte Kim ihren Papa nun auf besondere Weise.

In den USA fällt dieser Ehrentag immer auf den dritten Sonntag im Juni. Bereits früh am Morgen teilte die dreifache Mutter auf Instagram ein niedliches Throwback-Pic von sich und ihrem Paps. Zu dem Schnappschuss aus dem Familienalbum schrieb die erfolgreiche Unternehmerin: "Ich weiß, ich poste das früh, aber du liegst mir heute Nacht auf der Seele." Und weiter schrieb Kim zu dem Foto: "Alles Gute zum Vatertag für den besten Papa der Welt. Ich vermisse dich so, Papa." Mit diesem Posting traf das Model ihre 112 Millionen Abonnenten mitten ins Herz: "Er ist stolz auf dich, darauf, dass du so eine unabhängige Frau geworden bist!", oder "Er wird für immer vermisst werden!", kommentierten sie den rührenden Post.

Robert George Kardashian starb am 30. September 2003 an Speiseröhrenkrebs. Der Geschäftsmann erlangte national in den USA Berühmtheit als Verteidiger im Mordfall um O.J. Simpson (70), mit dem er auch befreundet war. Erst kürzlich räumte Kims Schwester Khloe mit den Gerüchten auf, sie sei die uneheliche Tochter des berühmt-berüchtigten Football-Spielers.

Instagram / kimkardashian Chicago West und Mama Kim Kardashian, Juni 2018

Craig Barritt/Getty Images Kim Kardashian, North und Kanye West bei einer Show von Designer Alexander Wang

