Jada Pinkett-Smith so offen wie nie! Die Schauspielerin ist nicht nur mit ihren Filmrollen megaerfolgreich in Hollywood – die 46-Jährige wird auch von vielen Fans wegen ihres makellosen Aussehens und ihres durchtrainierten Bodys angehimmelt. Die Ehefrau von Will Smith (49) steckt viel Energie in ihren Körper, doch auch sie kann die Zeichen der Zeit nicht aufhalten – oder? Jada hat sich jetzt einer speziellen Verjüngungskur unterzogen und fühlt sich im Intimbereich wieder wie ein Teenager!

Jada hat nämlich ein Vagina-Treatment machen lassen, wie sie bei Red Table Talk, ihrer eigenen Social-Media-Gesprächsrunde mit ihrer Mama Adrienne Banfield-Norris und ihrer Tochter Willow (17), offenbarte. Dank drei Behandlungen sieht die Zweifachmami untenrum jugendlicher aus. "Wenn ich dir sage, meine Yoni ist wieder 16 Jahre alt, dann mache ich darüber keine Scherze. Dabei rede ich vom äußeren Teil. Sie sieht wieder wie ein wunderschöner Pfirsich aus", verriet die Gotham-Darstellerin im Talk mit ihrer Mom. Doch Jadas Geschlechtsorgan wurde nicht nur optisch gepimpt, vor allem ihre Blasenprobleme hätten sich seit dem Eingriff verflüchtigt.

Neben Jada haben sich auch noch andere Promidamen untenrum behandeln lassen – wie das deutsche Reality-TV-Sternchen Melody Haase (24). Die Brünette ließ sich aus Gründen der Ästhetik die Schamlippen abschneiden. Dem Ex-Playmate Danielle Lloyd (34) wurde nach vier Geburten und wegen ihres Kampfes mit Inkontinenz eine Designer-Vagina verpasst. Ihre britische Skandalnudel-Kollegin Katie Price (40) hingegen plant derzeit noch ihren Intimeingriff.

