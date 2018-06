Hat Cristiano Ronaldo (33) seiner Liebsten etwa wirklich während der Fußballweltmeisterschaft einen Heiratsantrag gemacht? Schon seit Monaten häufen sich die süßen Gerüchte um den portugiesischen Nationalkicker und seine Baby-Mama Georgina Rodriguez (23). Bei der derzeit laufenden WM 2018 in Russland feuerte die Tänzerin ihren Schatz nun von der Tribüne aus an – und da funkelte es ganz verdächtig: An Georginas Finger blitzte ein üppiger Klunker, der ganz nach einem Verlobungsring aussieht!

Läuten bei den beiden wirklich bald die Hochzeitsglocken? Brandheiße Paparazzi-Fotos zeigen die Mutter der kleinen Alana Martina nun im Publikum des Gruppenspiels zwischen Portugal und Marokko. Dass die Fotografen die schöne Argentinierin ganz genau im Visier hatten, dürfte diese gemerkt haben – und trotzdem hob die 24-Jährige auf den Schnappschüssen bewusst die Hand mit dem XXL-Brilli am linken Ringfinger!

Ob Cristiano nach seinem fulminanten Turnierstart am Wochenende wohl ernst gemacht und ihr die Frage aller Fragen gestellt hat? Der mehrfache Weltfußballer hatte schon in seiner ersten Partie gegen Spanien mit drei Toren und einem knappen Unentschieden geglänzt. An der Seite seiner vermeintlichen Neu-Verlobten besiegelte er den Erfolg der Vorrunde dann heute mit dem entscheidenden Tor des Spiels zum 1:0. Denkt ihr, dass der Hottie vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen ist? Stimmt unten ab.

Cyril Moreau/ Action Press Georgina Rodriguez bei der Fußball-WM 2018

David Ramos / Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez beim Champions League-Finale

Getty Images / Dean Mouhtaropoulos Cristiano Ronaldo bei der WM 2018

