Oh, là, là – was für ein Erfolg! Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist nicht mehr aus dem deutschen Fernsehprogramm wegzudenken. Die Geschichten aus Berlin begeistern die Zuschauer bereits seit 26 Jahren. Mit wechselnden Schauspielern und spannenden Storys rund um Freundschaft, Liebe und Intrigen wird es einfach nicht langweilig. Das hat sich nach dieser langen Zeit auch im Ausland rumgesprochen: GZSZ läuft ab Juli in Belgien und in Frankreich!

Die Daily wird damit zum Exportschlager, wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet. Die Sendung bekommt allerdings einen neuen Namen: "Au Rythme de la Vie" wird ab dem kommenden Monat von den Sendern France 2 und La Deux ausgestrahlt. Der belgische Start ist für den 2. Juli geplant, die Franzosen sind eine Woche später an der Reihe. Die Zuschauer aus den Nachbarländern bekommen eine synchronisierte Fassung zu sehen, die mit Folge 6.063 beginnt – also kurz nach dem Vater-Tochter-Liebesdrama um Frederic (Dieter Bach, 54) und Jasmin (Janina Uhse, 28).

Urgestein Wolfgang Bahro (57), der seit 1993 den skrupellosen Anwalt Joachim Gerner spielt, ist aus dem Häuschen: "Ich wünsche den belgischen und französischen Zuschauern viel Vergnügen mit unserer Serie und ich bin schon sehr gespannt auf meinen nächsten Frankreich-Besuch."

RTL / Rolf Baumgartner Dieter Bach und Janina Uhse

MG RTL D / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, Valentina Pahde und Ulrike Frank, GZSZ-Darsteller

MG RTL D / Sebastian Geyer Wolfgang Bahro als Jo Gerner bei GZSZ

