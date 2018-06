Bei diesen zwei liegt eindeutig Liebe in der Luft! Vor wenigen Wochen gab Sarah Lombardi (25) bekannt: Ja, sie ist wieder in festen Händen. Jetzt teilt die Mama des kleinen Alessio (3) via Instagram-Story auch endlich das allererste Pärchen-Pic mit ihrem neuen Schatz Roberto. Ihr leidenschaftlicher Kuss beweist ganz eindeutig – die beiden können aktuell wohl nicht genug voneinander kriegen.



