Die Beweise häufen sich: Jessica Paszka (28) ist augenscheinlich neu verliebt! Die einstige Bachelorette heizte in den vergangenen Tagen selbst ordentlich die Gerüchteküche an: Aktuell entspannt Jessi im Mexiko-Urlaub und wird dort von einem mysteriösen Unbekannten begleitet, der in vergangenen Instagram-Storys sogar zu hören war. Fans sind sich sicher: Es ist Profi-Kicker Ajdin Hrustic (22). Dafür spricht, dass er zurzeit gemeinsam mit ihr Urlaub macht. Ist er es also auch, mit dem Jessica bereits vor ihrem Trip Hand in Hand durch die Essener Innenstadt schlenderte, wie auf diesem Foto, das Promiflash vorliegt?

Das sah doch ganz nach Pärchen-Bummel aus! Wie eine Insiderin Promiflash mitteilte, wirkten die 28-Jährige und ihr Begleiter mehr als vertraut miteinander: Sie sollen sehr viel gelacht und total in love miteinander rumgealbert haben. Dabei hielten sie Händchen und flanierten seelenruhig quer durch die City. Jessica schien so richtig glücklich zu sein.

Bisher hat sich die Fitness-Lady nicht geäußert – und auch ihr Management macht auf Anfrage von Promiflash noch keine große Sache aus den festgehaltenen, möglichen Couple-Momenten: Jessica sei mit mehreren Leuten in Mexiko im Urlaub und die Reise sei schon lange geplant gewesen. "Sobald das so sein sollte, würde sie es sagen. Warum sollte man daraus ein Geheimnis machen?", beteuerte das Management. "Es ist falsch, was da beschrieben wird. An Jessicas Status hat sich nichts geändert." Auch Freunde könnten schließlich Händchen halten...

Promiflash Jessica Paszka und ein Unbekannter in Essen

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka in Mexiko

Instagram / ajdinhrustic23 Ajdin Hrustic, Fußballer

