Schon in der ersten Folge schien es zwischen dem Bachelor in Paradise-Traumpaar Pam und Philipp Stehler (30) gefunkt zu haben. Nach einem wochenlangen Versteckspiel nach dem Show-Finale lassen die Studentin und der Muskelmann ihrem Liebesglück derzeit in einem romantischen Pärchenurlaub auf Ibiza freien Lauf. Auch mit dem Kennenlernen der Familien wollen die zwei Turteltauben offenbar keine Zeit verlieren! Denn die Mußestunden verbringen die beiden nicht alleine – Philipps Mama Bärbel leistet ihrem Sohn und seiner Liebsten Gesellschaft!

Wenn dieser Schnappschuss nicht mehr als tausend Worte sagt. In ihrer Instagram-Story postet die TV-Beauty eine Aufnahme, die sie und ihre Schwiegermutter in spe an der Traumküste zeigt. Ein besonders süßer Hingucker: Die beiden Frauen wirken ganz vertraut und strahlen mit der spanischen Sonne um die Wette. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Philipps liebste Frauen schon jetzt super verstehen, ist die Tatsache, dass nicht nur Pam, sondern auch Bärbel das Foto teilen. Na, wenn sich da nicht zwei gefunden haben.

Dabei wurde die Beziehung der Brünetten mit Philipp in letzter Zeit häufig infrage gestellt. Immerhin wurde der Blondschopf kurz vor dem Liebesouting noch mit Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis gesichtet. Ob die Fan-Zweifel damit endlich beseitigt sind?

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata und Philipp Stehler

Anzeige

Instagram / baerbel_stehler Philipp Stehler und seine Mutter Bärbel

Anzeige

Instagram / pamelita_mata Pamela und Philipp Stehler auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de