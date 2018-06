Sophia Thomalla (28) hat noch immer Wettschulden bei ihren Fans offen: Anfang des Jahres versprach die Blondine im Netz, dass sie sich für 200.000 Likes auf Instagram ein Helene Fischer (33)-Tattoo stechen lassen würde. Die Follower klickten fleißig, doch das Schlagerstar-Porträt auf Sophias Haut lässt noch immer auf sich warten. Jetzt möchte ihr Tattoo-Model RoxxyX zuvorkommen: Die Berlinerin kündigte an, sich bei entsprechendem Support tatsächlich das Gesicht der Schlager-Queen tätowieren zu lassen – und zwar schon sehr bald!

Fast fünf Monate sind seit Sophias Tattoo-Versprechen bereits vergangen – zu lange, findet RoxxyX. "Um ein Statement zu setzen: eine Frau, ein Wort! Knackt Roxxy die 10.000 Likes, gibt es ein Porträt von Helene Fischer auf Roxxys Körper!", teilte ihr Management gegenüber Promiflash mit. Das Erotik-Sternchen selbst ergänzte auf Instagram: "Leute, ich setze einen drauf: Am 8. Juli ist die Stadion-Tournee von Helene Fischer!" Das ließen sich ihre Fans nicht zweimal sagen – mittlerweile hat die 28-Jährige die Likes zusammen. Nun warten auch ihre Follower sehnsüchtig auf Updates.

Derweil hat die viel beschäftigte Tochter von Simone Thomalla (53) im Gespräch mit Promiflash erklärt, weshalb sie in Sachen Helene-Körperkunst bisher einen vermeintlichen Rückzieher gemacht hat: "Das liegt tatsächlich nicht an mir, sondern am Tätowierer. Das ist echt schwierig, jemanden zu finden, der zeitnah genau dann einen Termin hat, wenn ich auch kann." Ihre Wettschulden will sie aber definitiv noch in diesem Jahr begleichen!

Facebook / modelroxxyx RoxxyX, Erotikmodel

Becher/WENN.com Helene Fischer in der TV-Show "Die große Schlagerüberraschung"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

