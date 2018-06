Ist Demi Lovato (25) rückfällig geworden? Die Sängerin war jahrelang abhängig von Alkohol und Drogen. Dank einer Therapie und mit viel Unterstützung ihrer Familie schaffte es die Schauspielerin, sich von ihrer Sucht zu befreien. Die "This is me"-Interpretin ist stolz auf ihre Entwicklung und betreibt sogar regelmäßig Aufklärungsarbeit. Erst vor drei Monaten feierte sie das sechste Jahr ihrer Abstinenz – zuvor war die brünette Beauty mit einem Drogen-Präventions-Award ausgezeichnet worden. Doch Demis neuster Song wirft jetzt Fragen auf: Hat der einstige Disney-Star wieder zur Flasche gegriffen?

Die Lyrics zu Demis aktuellem Hit "Sober" (zu Deutsch "nüchtern") klingen für viele Fans wie eine Art Eingeständnis, sich erneut mit Alkohol betäubt zu haben: "Mama, es tut mir leid, dass ich nicht mehr nüchtern bin. Papa, bitte vergib mir, dass ich das Getränk verschüttet habe. An diejenigen, die mich nie verlassen haben, wir waren schon an diesem Punkt. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr nüchtern bin", singt sie. Ob die Künstlerin mit diesen Zeilen wohl lediglich ihre Vergangenheit aufarbeiten will – oder Demi damit tatsächlich einen kürzlichen Rückfall offenbart?

Eigentlich hatte sich die 25-Jährige nach einem Nervenzusammenbruch und der Einweisung in eine Entzugsklinik 2012 geschworen, nie wieder diese Suchtmittel zu konsumieren. Seitdem soll der frühere Kinderstar einen gesunden Lebensstil führen und sich auch konsequent von ausschweifenden Partys fernhalten. Glaubt ihr, dass Demi jetzt wirklich einen Alkoholrückfall hatte? Stimmt in der Umfrage ab!

Timothy Hiatt / Getty Images Demi Lovato

Anzeige

Kevin Winter/One Voice: Somos Live! / Getty Demi Lovato bei dem "One Voice"-Benefizkonzert

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de