Für Michael Schulte (28) läuft es seit dem Eurovision Song Contest wie am Schnürchen. Erst vor wenigen Tagen heiratete der ehemalige The Voice-Finalist seine Freundin Katharina und in ein paar Wochen bekommen die beiden ihr erstes Kind. Aber auch karrieretechnisch schwimmt der 28-Jährige auf einer absoluten Erfolgswelle. Im Promiflash-Interview verrät er, wie der ESC seine Karriere angekurbelt hat: "Ich werde wahnsinnig oft erkannt. Ich spiele Konzerte vor zehn- bis zwanzigtausend Menschen, jetzt hier im Sommer viele Festivals. Es ist wirklich ziemlich verrückt – aber ein wahnsinnig verrückt schönes Gefühl."



