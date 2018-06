Sie kommt ganz nach der Mama – die Rede ist von Prinzessin Charlotte (3), die mit ihren drei Jahren bereits genau weiß, was sie will. Besonders in Sachen Mode hat der Mini-Royal wohl schon klare Vorstellungen von dem, was sie tragen möchte – und was eben nicht. Kein Wunder eigentlich, denn auch ihren Eltern Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) macht man in puncto Styling und Fashion so schnell nichts vor. Bei einem öffentlichen Auftritt war Papa William nun in Plauderlaune und hat die Modevorlieben seines Töchterchens verraten.

Bei seinem Besuch des International Business Festivals in Liverpool bekam William von den Taschendesignern Keith und Gail Hanshaw Schulranzen für seine drei Kids geschenkt. Wie sollte es anders sein, ist die Tasche für Charlotte natürlich rosa – und das ist die Lieblingsfarbe der kleinen Lady. "Charlotte wird ganz verrückt danach sein. Ich werde sie ihr nie wieder wegnehmen können", lachte der 36-Jährige laut Medienberichten. So ist es also kein Wunder, dass die Prinzessin bei öffentlichen Terminen meist rosafarben angezogen ist.

Auch Mama Kate setzt häufig auf die pas­tel­lige Farbe und ist somit oft mit ihrer Kleinen im Partnerlook unterwegs – und das ist kein Zufall! Der Royal-Experte Damien Woolnough der australischen Frauenseite 9Style’s erklärte die Hintergründe: "Wenn du Teil der am meisten fotografierten Familie auf dem Planeten bist, ist es eine gute Möglichkeit, deinen Look aufeinander abzustimmen, um die Marke Cambridge zu prägen."

Arthur Edwards/Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz William, Prinz George in Warschau

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate in Polen

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de