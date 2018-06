In Sachen Fashion-Farbschema sind sich diese beiden einig! Sophie Turner (22) und Maisie Williams (21) waren am Samstag Gäste auf einer besonderen Feier: Ihr Game of Thrones-Kollege Kit Harington (31) nahm Rose Leslie (31) zur Frau. Auf dem alten Familienanwesen der Braut fanden sich viele Cast-Mitglieder der Erfolgsserie ein. Sophie und Maisie entschieden sich für Outfits, die als Partnerlook durchgehen können: Die Schauspielerinnen ergänzten sich farblich einfach perfekt.

Während Kit und seine Rose es vor dem Traualtar modisch ganz klassisch hielten, setzen ihre Co-Stars auf Schwarz-Weiß-Looks mit knalligen Hinguckern in Rot. Sophie leuchtet in einem raffiniert gewickelten roten Mini-Kleid und kombiniert dazu schwarze Overknees – Maisie setzt zu ihrem schwarzen Jumpsuit dagegen nur farbliche Akzente in den Accessoires. Kein Wunder, dass die Garderobe der beiden so gut zueinanderpasst: Auch abseits der Kamera verstehen sich Sophie und Maisie prächtig.

Immer wieder bezaubern die Girls ihre Fans mit gemeinsamen Schnappschüssen und süßen Freundschafts-Aktionen. Ihre Verbindung zueinander ist sogar so eng, dass Maisie bald zur Brautjungfer für ihre BFF wird, wenn die Joe Jonas (28) heiratet. "Nie gab es zwei so stark verbundene Schwestern", schrieb die 21-jährige Brünette vor einiger Zeit unter einen Instagram-Schnappschuss mit Sophie.

Splash News Rose Leslie und Kit Harington

Splash News Maisie Williams und Sophie Turner bei Kit Haringtons Hochzeit

Jamie McCarthy / Getty Images "Game of Thrones"-Darstellerinnen Maisie Williams und Sophie Turner

