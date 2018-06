Es war ein Krimi bis zur letzten Sekunde! Nach der Pleite im WM-Auftaktspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko vergangene Woche musste nun unbedingt ein Sieg gegen Schweden her. Als Retter in der Not schoss Toni Kroos (28) in letzter Minute noch das erlösende Tor. Nicht nur bei den Spielern auf dem Platz brachen am Samstag die Emotionen heraus. An den Bildschirmen eskalierten – wie auf Instagram zu sehen – Spielerfrau Cathy Hummels (30) oder Sänger Clueso (38) oder Musiker Sasha (46) mit lauten Schreien. Die Fantastischen Vier zelebrierten mit ihren Fans sogar während ihres Konzertes.



