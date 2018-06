Am Samstag war es endlich so weit: YouTube-Ikone Dagi Bee (23) und Eugen Kazakov (23) gaben sich auf Ibiza das Jawort. Die Braut überzeugte bei der romantischen Feier in einem Traum aus weißer Spitze. Doch auch die sechs Brautjungfern sorgten mit ihren weißen Kleidern mit goldener Schleife und Blütenkränzen im Haar für einen echten Hingucker. Wem wurde alles die große Ehre zuteil?

Um die Freude über die Hochzeit noch einmal Revue passieren zu lassen, postete Dagis Managerin Ramona, die ebenfalls zu den Brautjungfern zählte, auf Instagram ein Foto aller Helferinnen. Über die Aufgabe der Trauzeugin durfte sich Dagis Cousine Tina, besser bekannt unter ihrem YouTube-Namen Tiny Tina (22), freuen. Auch ihre kleine Schwester Leni Mariee (13) und YouTube-Freundin Mrs Bella durften natürlich nicht fehlen. Schwägerin Lisa und Freundin Celina machten den Tag für die Netz-Beauty letztendlich komplett.

Natürlich unterstützten auch einige andere YouTuber die 23-Jährige an ihrem besonderen Tag. So waren beispielsweise auch die schwangere Paola Maria (24), Kelly MissesVlog (24), Jodie Calussi (25), Melina Sophie (22) und Annika Schulz (25) anwesend. Männliche Unterstützung gab es von Sami Slimani (28), Rewinside und den Musiker-Kollegen Topic (26), Kayef (23) und T-Zon (24).

Instagram / dagibee Dagi Bee bei ihrem Junggesellinnenabschied mit ihren Freundinnen

Instagram / missesvlog MissesVlog, Jodie Calussi, Melina Sophie, Annika Schulz bei Dagi Bees Hochzeit 2018

Instagram / samislimani Dagi Bee und Sami Slimani bei der Hochzeit von Dagi und Eugen auf Ibiza

