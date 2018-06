Seit knapp vier Wochen ist es offiziell: Goodbye Deutschland-Kultauswanderer Jens Büchner (48) und seine Frau Daniela (40) werden ab dem 9. Juli bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein und versuchen, sich in diversen Challenges gegen andere Promi-Paare wie Micaela Schäfer (34) und deren Liebsten Felix Steiner durchzusetzen. Anders als das Erotikmodel und ihr Partner haben die Wahl-Mallorquiner allerdings Kids. Wer kümmert sich also um den Nachwuchs, während Mami und Papi drehen?

Jens hatte vor der Beziehung zu Daniela bereits drei Kinder aus früheren Liebschaften: Jenny, Jessica und Leon. Die Blondine brachte ihre zwei Töchter Jada und Joelina und ihren Sohn Volkan mit in die Ehe. 2016 erblickte der gemeinsame Nachwuchs das Licht der Welt: die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani. Insgesamt kommt die Patchwork-Familie also auf acht Kinder – fünf davon leben bei ihnen auf Mallorca. Natürlich wird in der Abwesenheit der Eltern bestens für die Jungs und Mädels gesorgt, wie Dani im Bild-Interview verrät: "Meine Mama ist da, zu Hause bei den Kindern. Mein Schwiegervater ist da. Der Patenonkel ist da. Also, die sind rund um die Uhr versorgt."

Ob das auch die Fans des Power-Paares beruhigt? Nachdem bekannt geworden war, dass Jens und sein Schatz an dem RTL-Format teilnehmen, hagelte es im Netz heftige Kritik. Viele User beschimpften die zwei als Rabeneltern und fanden es unverantwortlich, dass sie ihren Nachwuchs so lange allein lassen.

MG RTL D / Stefan Menne Jens und Daniela Bücher, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D / Stefan Menne Micaela Schäfer und Felix Steiner, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / dannibuechner Daniela Karabas und Jens Büchner, TV-Auswanderer

