Seit ihrer Geburt am 27. November 2017 dürfen sich Fans der kleinen Prinzessin regelmäßig über Fotos von Mia Rose Harrison freuen. Mama Sarah (27) und Papa Dominic Harrison (26) halten ihre Community regelmäßig mit Schnappschüssen auf dem Laufenden. Vergangenes Wochenende wurde der Wonneproppen im Kreise der Familie getauft. Am Sonntag postete Sarah ein Foto von der Taufe, das süßer wohl kaum sein könnte.

"Vier Generationen – ich liebe euch so sehr!", schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu einem aktuellen Instagram-Foto. Darauf ist Mia Rose mit Mama Sarah, ihrer Oma Anita und Uroma Elisabeth zu sehen. Zwar guckt die niedliche Maus eher unbegeistert, der Rest der Bande scheint allerdings eine Menge Spaß zu haben! Auch bei Sarahs Fans kommt der Schnappschuss super an: "Und alle haben dasselbe Lachen!", meint einer.

Vor wenigen Tagen hat sich Papa Dominic ein Tattoo zu Ehren seines Töchterchens stechen lassen. Neben dem Bild eines Faust-Checks mit Mia ist der Schriftzug "My Promise will be forever" zu lesen. Der stolze Vater möchte seinem Baby-Girl zeigen, dass es immer auf ihn zählen kann.

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrisons Mama und Mia Rose

Anzeige

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrisons Oma und Mia Rose

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison und sein Tattoo für seine Tochter Mia Rose

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de