Die Zeit verfliegt im Nu! Erst im November 2017 erblickte die kleine Mia Rose Harrison das Licht der Welt. Das kleine Baby-Girl stellte das Leben seiner stolzen Eltern Sarah (27) und Dominic Harrison (26) seither ganz schön auf den Kopf. Immer wieder verzückt das Power-Couple seine Fans mit zuckersüßen Schnappschüssen ihrer Familienidylle zu dritt. Morgen – sieben Monate nach der Geburt ihres kleinen Schatzes – steht für die Webstars ein ganz besonderes Ereignis an: Sarah und Dominics Mini-Me wird getauft.

Die Aufregung ist groß! Schon morgen, am Sonntag, steht die Taufe des niedlichen Fratzes an. Das verkündete die Mama nun mit einem putzigen Pic des Mutter-Tochter-Duos auf Instagram. "Unser kleiner Spatz wird morgen getauft und ich bin schon so nervös und aufgeregt. Für mich ist das alles so emotional und bei dem Gedanken an die bevorstehende Zeremonie bekomme ich Pipi in die Augen", verriet die 27-jährige Vollblutmami ihren Followern. Für Mias Sause, die im privaten Rahmen stattfinden werde, müsse allerdings noch einiges vorbereitet werden. Den heutigen Tag verbringen Sarah und Domi folglich fleißig mit Dekorieren, Einkaufen und Alles-auf-Vordermann-bringen.

Auch die Festtagsfrisur muss sitzen. Deshalb ging es für das Dreiergespann gestern noch zum Hairstylisten. Jetzt, da die Mähne der ehemaligen Bachelor-Kandidatin aufgehübscht ist, steht der feierlichen Weihung nichts mehr im Weg.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Familie Harrison beim Friseur

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose

