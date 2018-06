Die beiden beweisen mal wieder, dass sie ein echtes Team sind! Boris (50) und Lilly Becker (42) haben sich zwar kürzlich getrennt, kündigten aber schon vor einer Weile an, als liebende Eltern des kleinen Amadeus (8) und als gute Freunde zusammenhalten zu wollen. Und tatsächlich: Am 42. Geburtstag seiner Noch-Ehefrau gratulierte der ehemalige Spitzensportler ganz herzlich und mit viel Gefühl auf seinem Social-Media-Kanal.

Via Instagram postete der Tennisprofi ein Foto seiner Ex und schrieb dazu: "Ich wünsche dir nur das Allerbeste an deinem Ehrentag!" Boris beendete seine emotionale Nachricht mit den Hashtags #HerzlichenGlückwunsch und #Familie. Darüber freuten sich auch die Fans der beiden, die sich den Wünschen des Familienvaters anschlossen.

Lilly selbst veröffentlichte zu Beginn ihres diesjährigen Geburtstags ein lustiges Video mit ihrem Sohnemann und betitelte es: "Küsse deine Mutter! Es ist mein Geburtstag. Noch ein Jahr, noch ein Segen. Ein toller Start in meinen Tag. Hashtag #Amadeus." Wie findet ihr die Nachricht von Boris an Lilly? Stimmt ab!

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Ehefrau Lilly

Florian Seefried/ Getty Images Boris und Lilly Becker in einer Folge von "Wetten, dass…?" im Februar 2009

WENN Lilly und Boris Becker mit Sohnemann Amadeus in London

