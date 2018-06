Regina Halmich (41) und Tina Ruland (51) nehmen ihre verhältnismäßig kurzen Auftritte bei Let's Dance gelassen. Die Boxerin und die Schauspielerin, die schon lange miteinander befreundet sind, traten 2011 und in diesem Jahr in der TV-Tanz-Show als Kandidatinnen an. Doch schon nach den ersten Tänzen schieden sie aus, da sie das Publikum nicht von ihren Leistungen überzeugen konnten. Im Promiflash-Interview erinnern sich die Ladys jetzt noch einmal an ihre Auftritte auf dem Tanzparkett – schlechte Verlierer sind die zwei jedenfalls nicht: "Mein Gott, so ist die Show, man versteht vielleicht die Gesetze nicht immer, aber man muss es sportlich nehmen und auch mit viel Humor", so Tina Ruland.



