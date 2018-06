Vielleicht hat ihre Anwesenheit Marco Reus (29) zur Hochleistung getrieben: Der Torschütze vom vergangenen Samstag wurde von seiner Freundin Scarlett Gartmann während der Partie Deutschland gegen Schweden live vom Spielfeldrand aus angefeuert. Seit gut zwei Jahren sind die beiden ein Paar und feierten nun gemeinsam ihr WM-Debüt. Während Scarletts Liebster auf dem Feld das erste Tor im Spiel gegen die Schweden schoss, fieberte das Model mit dem DFB-Team mit – und freute sich ganz offensichtlich über den Spielerfolg ihres Schatzes!

In einem Fußballtrikot mit der Aufschrift "Reus" – wie sollte es auch anders sein – hatte die Blondine auf dem Rang Platz genommen. An ihrer Seite: Christina Ginter, die Gattin von Marcos Mannschaftskollege Matthias Ginter (24). Auch sie präsentierte sich dem Anlass angemessen, im Trikot ihres Mannes. Die beiden Spielerfrauen strahlten mit den Flutlichtern des Olympiastadions in Sotchi um die Wette – und schienen nach dem siegreichen Match ebenso erleichtert zu sein wie ihre Herzblätter auf dem Platz.

Durch ihre Anwesenheit im Stadion dürfte Scarlett auch das eine oder andere Gerücht aus der Welt geschafft haben: Denn da sich Scarlett und Marco in den vergangenen Wochen eher selten auf Social Media gezeigt hatten, gab es bereits Gerüchte über eine Trennung. Doch die verliebten Blicke, die die Blondine ihrem Schatz auf dem Rasen zuwarf, sprachen für sich...

ActionPress / Peter Schatz Scarlett Gartmann und Christina Ginter bei der WM 2018 in Sotchi, Russland

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Christina Ginter und Scarlett Gartmann beim WM-Spiel Deutschland gegen Schweden

Anzeige

Instagram / marcinho11 Model Scarlett Gartmann und Fußballer Marco Reus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de