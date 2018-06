Vier Jahre lang waren Dagi Bee (23) und LionT (25) das absolute YouTube-Traumpärchen. Doch diese Zeiten sind längst Vergangenheit. Nach der plötzlichen Trennung 2015 fand die 23-Jährige in Videoproduzent Eugen Kazakov (23) die große Liebe. Vergangenen Samstag gaben die beiden sich auf Ibiza jetzt sogar das Jawort. Neben etlichen Vlogger-Kollegen beglückwünschten auch andere deutsche Stars wie Pietro Lombardi (26) und Bonnie Strange (31) das frisch vermählte Couple. Und auch Dagis Exfreund mischt sich nun unter die Gratulanten!

"Herzlichen Glückwunsch!", schrieb Timo Mikal Torres, wie LionT mit bürgerlichem Namen heißt, auf Instagram. Dazu postete der 25-Jährige ein Bild von sich und Dagmara, auf dem beide Rücken an Rücken in die Kamera schauen und dabei Faxen machen. Unter dem Foto entbrannte kurze Zeit später eine heftige Diskussion, wie ernst diese Worte wohl gemeint seien. Während viele seiner Fans seine Glückwünsche für aufrichtig und erwachsen halten, sind sich einige sicher, der Löwe ist noch nicht über die Trennung hinweg. Ein User hat sogar eine ganz andere Vermutung: "Ich glaube, der ist wieder betrunken!"

In der Vergangenheit hatte LionT mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen: Vor etwa zwei Jahren zeigte sich der Web-Star in einem Livestream halb nackt und komplett betrunken. In dieser Zeit soll der einstige YouTube-Sonnenschein mit starken Depressionen zu kämpfen gehabt haben. Dank therapeutischer Behandlung hat der Rapper es nun geschafft und will mit seinem neuen Song "100 Prozent" wieder richtig durchstarten.

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov beim ECHO 2018

YouTube / LionT LionT in seinem YouTube-Clip

Instagram / lionttv Youtuber LionT

