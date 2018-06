Skandalschlagzeilen um Daniele Negroni (22)! Am Wochenende eskalierte ein Streit zwischen dem Sänger und seiner Freundin Tina Neumann. Was genau zwischen dem Vize-Dschungelkönig und der Influencerin passiert ist, wissen nur die beiden. Klar ist: Die Polizei rückte zu einem Einsatz an und von Handgreiflichkeiten ist die Rede. Nach einem kryptischen "Frauenschläger"-Post der Österreicherin äußert sich Daniele im Bild-Interview zu den Vorwürfen: "Ich habe Tina nicht geschlagen, so viel steht fest. Dafür habe ich einiges von ihr abbekommen. Aber ich will keine 16-Jährige anprangern." Sowohl Daniele als auch Tina sollen sich gegenseitig angegriffen haben.



