Bastian Yotta (41) schmeißt ein wahres Obdachlosen-Foodfest! Der Unternehmer feiert mit seinem Lebensratgeber "Die Yotta Bibel" gerade einen großen Erfolg – das Buch hat es auf die deutsche Bestsellerliste geschafft! Nach diesem positiven Ergebnis möchte der Autor auch etwas zurückgeben: Daher verteilte der Multimillionär höchstpersönlich Obst, Getränke und 100 Burger an Bedürftige in Los Angeles. In seiner Instagram-Story erklärt der Reality-TV-Darsteller seine Intention: "Ich mache es, damit ihr endlich mal wieder nachdenkt und sagt F**k, da sind Leute da draußen, die Hilfe brauchen!"



